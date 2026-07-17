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Легенда белорусской музыки: Захлевный получил звезду на площади лауреатов "Славянского базара"

Звезда Леонида Захлевного обогатила площадь лауреатов фестиваля "Славянский базар в Витебске". Сотрудник Белтелерадиокомпании стал обладателем специальной награды Президента Беларуси "Через искусство к миру и взаимопониманию".

Народный артист, композитор, художественный руководитель ансамбля народной музыки "Бяседа" Белтелерадиокомпании – человек-эпоха в национальном искусстве. Нет ни одного белоруса, который бы не слышал песен Захлевного и не подпевал им. С детства все напевали "Хто я, дзед-барадзед".

Мало кто знает, что Леонид Захлевный часто не только автор музыки, но и слов. Большинство песен композитора люди воспринимают как народные. Они звучат уже более 50 лет, 35 лет в фестивальном Витебске звучит гимн "Славянского базара" "Все цветы июля" (это тоже произведение Захлевного).

Спецприз Президента получил Леонид Захлевный

Нота с пятью лепестками василька - так выглядит звезда "Славянского базара в Витебске". На квадрате из полированного гранита имя Леонида Захлевного, народного артиста Беларуси, композитора и бессменного руководителя ансамбля народной музыки "Бяседа" Белтелерадиокомпании.

"Народный артист определяется народом, понимаете? И поэтому надо просто трудиться и любить людей", - заявил художественный руководитель ансамбля народной музыки "Бяседа", народный артист Беларуси, композитор Леонид Захлевный.

художественный руководитель ансамбля народной музыки "Бяседа", народный артист Беларуси, композитор

Факт

Гимн "Славянскому базару" старше фестиваля на несколько лет - впервые его исполнила Лариса Долина в 1988 году.

"Все цветы июля" звучат с первого фестиваля. Кто знает, возможно, слова из песни, стали основой для проведения "Славянского базара", ведь фестиваль проходит именно в июле.

"В один присест она было написана. Один нюанс был только: я написал, что хорошая, красивая песня, но чего-то не хватает, а не хватало взлета. И я нашел прием: запев в одной тональности, а припев на полтона выше. И она спорхнула и полетела", - вспомнил Леонид Захлевный.

Творческий полет самого Захлевного продолжается более 50 лет. Ученик Богатырева и Глебова - легенд композиторской школы Беларуси - он сам стал легендой. Его песни поют и дети, и взрослые.

На год раньше "Славянского базара" в стенах современной Белтелерадиокомпании родилась "Бяседа" - ансамбль, который 35 лет собирает аншлаги. Коллектив, который без преувеличения называют брендом Беларуси.

ансамбль "Бяседа"

"Многие ребята, которые здесь со мной работают, были у самых истоков создания коллектива. Поэтому я даже горжусь, что мы прожили с ним такой большой творческий путь и друг другу не изменили", - отметил композитор.

Не изменял творчеству и Леонид Захлевный, ведь кроме музыки, он пишет и стихи. Он единственный из белорусских композиторов, кто получил высокие звания - лауреата Государственной премии и народного артиста, когда ему не было и 50 лет.

А в 2011-м Леонид Захлевный получил орден Франциска Скорины и стал лауреатом Специальной премии Президента Республики Беларусь в области литературы и искусства.

Без творчества Леонида Захлевного и его "Бяседы" не проходит практически ни один концерт на государственные праздники Беларуси. И в то же время ни одно застолье в белорусской семье не обходится без "Чаркі на пасашок".

Песню по праву называют народной и авторов сходу вряд ли кто назовет. Зачастую авторство приписывают Захлевному, но из репертуарного кейса "Бяседы" - это одна из немногих композиций других создателей. Ансамблю повезло, что в списке исполняемых композиций большинство все же авторства их художественного руководителя Леонида Захлевного.

"Эта его песня действительно легендарная. Это легенда нашей синеокой красавицы Беларуси. И они настолько популярны и известны, что уже стали действительно народными", - поделилась солистка ансамбля народной музыки "Бяседа" Татьяна Лазовская.

Произведения Леонида Захлевного находятся в репертуаре не только эстрадных исполнителей, но и звучат со сцены Большого театра. Захлевный - это еще и элитарное искусство. Уникум, который с равной отдачей и исключительным талантом создает лирические, патриотические, эпические произведения и пишет песни, в основе которых белорусский народный мелос.

Разделы:

ОбществоМузыкаКультура

Теги:

Славянский базар 2026наградаансамбльВитебск
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