Легенда белорусской музыки: Захлевный получил звезду на площади лауреатов "Славянского базара"

Звезда Леонида Захлевного обогатила площадь лауреатов фестиваля "Славянский базар в Витебске". Сотрудник Белтелерадиокомпании стал обладателем специальной награды Президента Беларуси "Через искусство к миру и взаимопониманию".

Народный артист, композитор, художественный руководитель ансамбля народной музыки "Бяседа" Белтелерадиокомпании – человек-эпоха в национальном искусстве. Нет ни одного белоруса, который бы не слышал песен Захлевного и не подпевал им. С детства все напевали "Хто я, дзед-барадзед".

Мало кто знает, что Леонид Захлевный часто не только автор музыки, но и слов. Большинство песен композитора люди воспринимают как народные. Они звучат уже более 50 лет, 35 лет в фестивальном Витебске звучит гимн "Славянского базара" "Все цветы июля" (это тоже произведение Захлевного).

Спецприз Президента получил Леонид Захлевный

Нота с пятью лепестками василька - так выглядит звезда "Славянского базара в Витебске". На квадрате из полированного гранита имя Леонида Захлевного, народного артиста Беларуси, композитора и бессменного руководителя ансамбля народной музыки "Бяседа" Белтелерадиокомпании.

"Народный артист определяется народом, понимаете? И поэтому надо просто трудиться и любить людей", - заявил художественный руководитель ансамбля народной музыки "Бяседа", народный артист Беларуси, композитор Леонид Захлевный.

Факт Гимн "Славянскому базару" старше фестиваля на несколько лет - впервые его исполнила Лариса Долина в 1988 году.

"Все цветы июля" звучат с первого фестиваля. Кто знает, возможно, слова из песни, стали основой для проведения "Славянского базара", ведь фестиваль проходит именно в июле.

"В один присест она было написана. Один нюанс был только: я написал, что хорошая, красивая песня, но чего-то не хватает, а не хватало взлета. И я нашел прием: запев в одной тональности, а припев на полтона выше. И она спорхнула и полетела", - вспомнил Леонид Захлевный.

Творческий полет самого Захлевного продолжается более 50 лет. Ученик Богатырева и Глебова - легенд композиторской школы Беларуси - он сам стал легендой. Его песни поют и дети, и взрослые.

На год раньше "Славянского базара" в стенах современной Белтелерадиокомпании родилась "Бяседа" - ансамбль, который 35 лет собирает аншлаги. Коллектив, который без преувеличения называют брендом Беларуси.

"Многие ребята, которые здесь со мной работают, были у самых истоков создания коллектива. Поэтому я даже горжусь, что мы прожили с ним такой большой творческий путь и друг другу не изменили", - отметил композитор.

Не изменял творчеству и Леонид Захлевный, ведь кроме музыки, он пишет и стихи. Он единственный из белорусских композиторов, кто получил высокие звания - лауреата Государственной премии и народного артиста, когда ему не было и 50 лет.

А в 2011-м Леонид Захлевный получил орден Франциска Скорины и стал лауреатом Специальной премии Президента Республики Беларусь в области литературы и искусства.

Без творчества Леонида Захлевного и его "Бяседы" не проходит практически ни один концерт на государственные праздники Беларуси. И в то же время ни одно застолье в белорусской семье не обходится без "Чаркі на пасашок".

Песню по праву называют народной и авторов сходу вряд ли кто назовет. Зачастую авторство приписывают Захлевному, но из репертуарного кейса "Бяседы" - это одна из немногих композиций других создателей. Ансамблю повезло, что в списке исполняемых композиций большинство все же авторства их художественного руководителя Леонида Захлевного.

"Эта его песня действительно легендарная. Это легенда нашей синеокой красавицы Беларуси. И они настолько популярны и известны, что уже стали действительно народными", - поделилась солистка ансамбля народной музыки "Бяседа" Татьяна Лазовская.

Произведения Леонида Захлевного находятся в репертуаре не только эстрадных исполнителей, но и звучат со сцены Большого театра. Захлевный - это еще и элитарное искусство. Уникум, который с равной отдачей и исключительным талантом создает лирические, патриотические, эпические произведения и пишет песни, в основе которых белорусский народный мелос.