Легендарная Екатерина Карстен завершает свою карьеру

Выдающаяся спортсменка семь раз выступала на Олимпиадах, две из которых завершились триумфом. В возрасте 47 лет она готовилась и к предстоящим Играм в Токио, но заявила об уходе. Сегодня в штаб-квартире Национального олимпийского комитета знаменитая белорусская спортсменка официально простилась со спортом.

1992 год. Барселона. Первая Олимпиада, когда сборной СССР уже не было







1992 год. Барселона. Первая Олимпиада, когда сборной СССР уже не было, а суверенные команды постсоветские страны еще не выставили. В сборной Содружества Независимых Государств россыпь звезд мирового спорта и именно из Беларуси. Назвать в рамках сюжета имена всех наши атлетов, которые поднимались на пьедестал Олимпиады-92, невозможно. Но даже сейчас громко звучат фамилии олимпийских чемпионов: Швайбович, Смаля, Курловича, Барбашинского, Зверевой, Астапковича, Довгаленка и других.

Один из самых захватывающих заездов в академической гребле в Барселоне - четверка парная распашная. По дистанции все складывается не так просто. Но на финише бронзовый успех, в составе команды СНГ - молодая спортсменка Екатерина Ходотович. И только спустя 27 лет после этого большого успеха она решит завершить свою карьеру.

Анатолий Квятковский первым разглядел талант Екатерины







Анатолий Квятковский первым разглядел талант Екатерины и работал с ней с 1987 по 2003 год. На Олимпиаде в Атланте, на тот момент выступая под фамилией Ходотович, она берет золото, хотя фаворитками считались другие - канадка Лауман и датчанка Хансен. Мировая академическая гребля именно в тот летний день обрела новую легенду.



Удивительно, но выступить на восьмой, абсолютно рекордной для белорусского спорта Олимпиаде в Токио Екатерине Карстен помешала травма - перелом ребра. Хотя еще в июле Карстен в возрасте 47 лет выиграла чемпионат Беларуси.

В Музее НОКБеларуси есть уголок спортсменки Екатерины Карстен

В Музее национального олимпийского комитета Беларуси есть масса экспонатов, которые связаны с историей белорусского спорта. Конечно, мы помним и бронзовый успех Любови Черкашиной на Олимпийских играх в Лондоне. Есть здесь и экспонаты олимпийского чемпиона из Рио-де-Жанейро Владислава Гончарова. И этот факел пекинской Олимпиады, который стал символом наших побед на тех Играх. Есть здесь иуголок нашей знаменитой спортсменки Екатерины Карстен.



Екатерина Карстен: "Я далеко от своей страны, но я патриотка"



В последние годы Екатерина Карстен жила и тренировалась в Германии на родине супруга. Наша съемочная группа бывала у нее в гостях.