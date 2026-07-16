Легендарный партизанский парад прошел в освобожденном Минске 16 июля 1944 года

В этот день ровно 82 года назад в Минске состоялся партизанский парад. Когда до Великой Победы оставалось еще долгих 10 месяцев, этим праздничным шествием наш народ показал силу духа и триумф над врагом.

Партизанский парад в Минске

В победном строю было более 30 тыс. бойцов. Приветствовали освободителей около 50 тыс. мирных жителей. Право открывать парад получила партизанская бригада "Народные мстители" имени В. Т. Воронянского.

Праздничное шествие в Минске не имело аналогов в мировой истории.