Легендарному хореографическому коллективу "Хорошки " - 50!

"Хорошки" - это история, написанная танцем. Это абсолютнейшая правда. У Валентины Ивановны нет вообще никаких случайных движений. Если вы видите "Соколиную охоту", и когда в первый вечер встречаются князья со своими невестами нареченными, которые никогда раньше друг друга не видели, то невеста будет идти, опустив взгляд, опустив головку и закрываться рукой. Ведь там тоже каждое движение, каждый номер - это реально прописанная хронология событий того, что происходило. Валентина Ивановна, вот даже говорю прямо, дрожь в голосе, она мастер, мастер этих вещей.

Анна Квилория, ведущая Белтелерадиокомпании, артистка балета Белорусского государственного академического заслуженного хореографического ансамбля "Хорошки" (2003-2007 гг.)