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Легендарному хореографическому коллективу "Хорошки " - 50!
Танцем они написали историю Беларуси, рассказали ее на всех континентах. Вопреки избитым канонам начали новую эру народного танца. Легенде нации - Академическому ансамблю "Хорошки" - 50 лет.
Они зарождались в Могилеве еще под названием "Веснянка". Самодеятельный кружок при местном автозаводе имени Кирова. Рожденная в России Валентина Гаевая прониклась белорусским фольклором, пересказала его мини-спектаклями и была приглашена балетмейстером в Белгосфилармонию. Так в январе 74-го появились "Хорошки". Разули стереотип, что белорусы - лишь в лаптях и вывели из-за кулис личностей в мехах и шелках, позволив себе историческую реконструкцию. Первыми стали возрождать исконно белорусскую историю под живое исполнение собственного оркестра. По мотивам локальных событий - авторская хореография и 7 тысяч комплектов костюмов, созданных вручную. В 80-е и 90-е - гастроли от Владивостока до Америки! Культурные дипломаты, они влюбляли в Беларусь и французов прошлой весной.
"Хорошки" - это история, написанная танцем. Это абсолютнейшая правда. У Валентины Ивановны нет вообще никаких случайных движений. Если вы видите "Соколиную охоту", и когда в первый вечер встречаются князья со своими невестами нареченными, которые никогда раньше друг друга не видели, то невеста будет идти, опустив взгляд, опустив головку и закрываться рукой. Ведь там тоже каждое движение, каждый номер - это реально прописанная хронология событий того, что происходило. Валентина Ивановна, вот даже говорю прямо, дрожь в голосе, она мастер, мастер этих вещей.
И вот именно 26 января я впервые в малом зале провела первое занятие. С этого момента считаю начало работы над созданием настоящего белорусского народного коллектива, который бы говорил о Беларуси, о ее природе, о ее красотах, о людях добрых, смешных, замечательных. Грустно, что я скоро уйду. Туда, откуда не возвращаются. Что ждет мой коллектив здесь? Это вопрос, который не дает мне покоя.
Посвящение "Хорошкам" - 14 января в "Главном эфире"
Юбилейный концерт коллектива Гаевой пройдет 26 января в концертном зале "Минск". А сегодня Агентство теленовостей поздравит легенду в "Главном эфире". Корреспонденты АТН оцифровали могилевские архивы, прошлись по первым подмосткам с главной "хорошкой" ансамбля Федором Балабайко, отправились на гастроли в райцентр и услышали чаяния Валентины Гаевой. Их "народная" биография - сегодня в 9 вечера.
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