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Легендарному хореографическому коллективу "Хорошки " - 50!

Танцем они написали историю Беларуси, рассказали ее на всех континентах. Вопреки избитым канонам начали новую эру народного танца. Легенде нации - Академическому ансамблю "Хорошки" - 50 лет.

Они зарождались в Могилеве еще под названием "Веснянка". Самодеятельный кружок при местном автозаводе имени Кирова. Рожденная в России Валентина Гаевая прониклась белорусским фольклором, пересказала его мини-спектаклями и была приглашена балетмейстером в Белгосфилармонию. Так в январе 74-го появились "Хорошки". Разули стереотип, что белорусы - лишь в лаптях и вывели из-за кулис личностей в мехах и шелках, позволив себе историческую реконструкцию. Первыми стали возрождать исконно белорусскую историю под живое исполнение собственного оркестра. По мотивам локальных событий - авторская хореография и 7 тысяч комплектов костюмов, созданных вручную. В 80-е и 90-е - гастроли от Владивостока до Америки! Культурные дипломаты, они влюбляли в Беларусь и французов прошлой весной.

"Хорошки" - это история, написанная танцем. Это абсолютнейшая правда. У Валентины Ивановны нет вообще никаких случайных движений. Если вы видите "Соколиную охоту", и когда в первый вечер встречаются князья со своими невестами нареченными, которые никогда раньше друг друга не видели, то невеста будет идти, опустив взгляд, опустив головку и закрываться рукой. Ведь там тоже каждое движение, каждый номер - это реально прописанная хронология событий того, что происходило. Валентина Ивановна, вот даже говорю прямо, дрожь в голосе, она мастер, мастер этих вещей.
Анна Квилория, ведущая Белтелерадиокомпании, артистка балета Белорусского государственного академического заслуженного хореографического ансамбля "Хорошки" (2003-2007 гг.)
И вот именно 26 января я впервые в малом зале провела первое занятие. С этого момента считаю начало работы над созданием настоящего белорусского народного коллектива, который бы говорил о Беларуси, о ее природе, о ее красотах, о людях добрых, смешных, замечательных. Грустно, что я скоро уйду. Туда, откуда не возвращаются. Что ждет мой коллектив здесь? Это вопрос, который не дает мне покоя.
Валентина Гаевая, художественный руководитель Белорусского государственного академического заслуженного хореографического ансамбля "Хорошки", народная артистка Беларуси

Посвящение "Хорошкам" - 14 января в "Главном эфире"

Юбилейный концерт коллектива Гаевой пройдет 26 января в концертном зале "Минск". А сегодня Агентство теленовостей поздравит легенду в "Главном эфире". Корреспонденты АТН оцифровали могилевские архивы, прошлись по первым подмосткам с главной "хорошкой" ансамбля Федором Балабайко, отправились на гастроли в райцентр и услышали чаяния Валентины Гаевой. Их "народная" биография - сегодня в 9 вечера.

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