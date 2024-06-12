Легендарному олимпийскому стадиону "Динамо" - 90. Вспомним страницы из истории ультрасовременного комплекса

Национальному олимпийскому стадиону "Динамо" - 90! Коллектив поздравил Президент. Это по праву легендарная арена, которая стала местом силы и гордости для нескольких поколений белорусов.

Александр Лукашенко выразил убежденность: стадион продолжит динамично развиваться, оставаясь не только одним из главных символов Минска и Беларуси, но и кузницей новых побед, местом притяжения для подрастающих поколений активных и любящих свою страну граждан.