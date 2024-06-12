3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Легендарному олимпийскому стадиону "Динамо" - 90. Вспомним страницы из истории ультрасовременного комплекса
Национальному олимпийскому стадиону "Динамо" - 90! Коллектив поздравил Президент. Это по праву легендарная арена, которая стала местом силы и гордости для нескольких поколений белорусов.
Александр Лукашенко выразил убежденность: стадион продолжит динамично развиваться, оставаясь не только одним из главных символов Минска и Беларуси, но и кузницей новых побед, местом притяжения для подрастающих поколений активных и любящих свою страну граждан.
Об истории ультрасовременного комплекса - Максим Кембель (подробности в видео).
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Головченко заявил об учреждении медиакомпании Союзного государства
Доступный роуминг: с 1 марта 2025 года стоимость звонков и интернета в СГ станет более комфортной
Беларусь депортирует в Латвию мужчину, осужденного за нарушение ПДД с пострадавшим
Лазоркина о выборах президента США: Америка расколота ровно на две части
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов