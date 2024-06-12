Легендарному стадиону "Динамо"- 90 лет!

Большой юбилей сегодня празднует главная футбольная арена страны. Национальному олимпийскому стадиону "Динамо" - 90! Коллектив поздравил Президент. Александр Лукашенко выразил убежденность, что Национальный олимпийский стадион "Динамо" продолжит динамично развиваться, оставаясь не только одним из главных символов Минска и Беларуси, но и кузницей новых побед. Исторические моменты арены - в сюжете Станислава Липского.

12 июня 1934-го состоялась торжественная церемония открытия стадиона "Динамо". Эта дата и считается днем рождения арены.

Построена она была в большой степени для футболистов. Минской дружине физкультурно-спортивного общества "Динамо" нужен был свой дом, но 10 тыс. мест на трибунах оказалось мало. Уже в 1937-м стартовала первая реконструкция. Вторая с 1946-го по 1954-й, конечно же, была нацелена на то, чтобы возродить арену после страшных лет Великой Отечественной войны.

Галина Левина, архитектор, лауреат Государственной премии Беларуси:

В итоге реконструкций в сумме будет пять, особое место заняла третья.

В 1980-м легендарный "Динамо" становится олимпийским. Именно здесь проходит часть футбольного турнира во время главного летнего старта четырехлетия.

Сборным Алжира, Ирака, Испании, Коста-Рики, Сирии, Финляндии и Югославии посчастливилось сыграть в Минске. К той Олимпиаде также были установлены гигантские мачты освещения, табло и надстроен второй ярус трибун.

Президент Беларуси лично открывал "Динамо" после самой масштабной реконструкции - с 21 июня 2018-го стадион выглядит таким, каким мы его видим сегодня.

Александр Бутгусаим, гендиректор Национального олимпийского стадиона "Динамо":