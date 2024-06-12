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Легендарному стадиону "Динамо"- 90 лет!
Большой юбилей сегодня празднует главная футбольная арена страны. Национальному олимпийскому стадиону "Динамо" - 90! Коллектив поздравил Президент. Александр Лукашенко выразил убежденность, что Национальный олимпийский стадион "Динамо" продолжит динамично развиваться, оставаясь не только одним из главных символов Минска и Беларуси, но и кузницей новых побед. Исторические моменты арены - в сюжете Станислава Липского.
12 июня 1934-го состоялась торжественная церемония открытия стадиона "Динамо". Эта дата и считается днем рождения арены.
Построена она была в большой степени для футболистов. Минской дружине физкультурно-спортивного общества "Динамо" нужен был свой дом, но 10 тыс. мест на трибунах оказалось мало. Уже в 1937-м стартовала первая реконструкция. Вторая с 1946-го по 1954-й, конечно же, была нацелена на то, чтобы возродить арену после страшных лет Великой Отечественной войны.
Галина Левина, архитектор, лауреат Государственной премии Беларуси:
В итоге реконструкций в сумме будет пять, особое место заняла третья.
В 1980-м легендарный "Динамо" становится олимпийским. Именно здесь проходит часть футбольного турнира во время главного летнего старта четырехлетия.
Сборным Алжира, Ирака, Испании, Коста-Рики, Сирии, Финляндии и Югославии посчастливилось сыграть в Минске. К той Олимпиаде также были установлены гигантские мачты освещения, табло и надстроен второй ярус трибун.
Президент Беларуси лично открывал "Динамо" после самой масштабной реконструкции - с 21 июня 2018-го стадион выглядит таким, каким мы его видим сегодня.
Александр Бутгусаим, гендиректор Национального олимпийского стадиона "Динамо":
21 июня 2018 года Национальный олимпийский стадион "Динамо" получает сертификат Всемирной легкоатлетической федерации. Т.е. здесь можно проводить и чемпионаты Европы, и чемпионаты мира по легкой атлетике. А в октябре этого же года Национальный стадион "Динамо" получает высшую - четвертую - категорию от Союза европейских футбольных ассоциаций. Сегодня стадион выглядит прекрасно. Впереди у него очевидно большое будущее, несмотря на свое 90-летие. С днем рождения, "Динамо"!
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