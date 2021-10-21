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Легендарные "Хорошки" выступили на сцене Дома офицеров

Сегодня жителей и гостей столицы порадовала культурная программа. На сцене "Хорошки"! К юбилею создателя коллектива - народной артистки Беларуси Валентины Гаевой - легендарный хореографический ансамбль сегодня дал большой концерт в Доме офицеров. Зрители смогли увидеть путешествие по временным эпохам и национальной истории в танце. В первом отделении - спектакль "Ад смутку да вяселля", во втором - лучшие фольклорные номера из золотого фонда "Хорошек" в сопровождении живой музыки.

Валентина Гаевая - уроженка России с белорусскими корнями - сразу работала в могилевском коллективе "Веснянки". Спустя несколько лет ее пригласили в Белгосфилармонию. Там Валентина Гаевая пишет историю в танце и сегодня.

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