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Легендарные мотоциклы и современные разработки представлены на выставке в Минске
Двухтактные двигатели в разрезе, рулевые колонки и стальные рамы уникальной штамповки для настоящих любителей ретробайков. Выставка легендарных мотоциклов "Минск" открылась в столице. В экспозиции - более 30 отреставрированных экземпляров, собранных на Минском мотовелозаводе за 70 лет производства, также раритеты в единичных экземплярах и из частных коллекций.
На выставке представлены и кастомные модели полностью ручной сборки. Кроме древних минских байков гостям предлагают оценить и современные разработки Мотовелозавода.
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