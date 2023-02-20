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Легендарные мотоциклы и современные разработки представлены на выставке в Минске

Двухтактные двигатели в разрезе, рулевые колонки и стальные рамы уникальной штамповки для настоящих любителей ретробайков. Выставка легендарных мотоциклов "Минск" открылась в столице. В экспозиции - более 30 отреставрированных экземпляров, собранных на Минском мотовелозаводе за 70 лет производства, также раритеты в единичных экземплярах и из частных коллекций.

На выставке представлены и кастомные модели полностью ручной сборки. Кроме древних минских байков гостям предлагают оценить и современные разработки Мотовелозавода.

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