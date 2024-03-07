Легендарный голос советского кино. Мама из "Простоквашино" и Надя из исторической "Иронии судьбы" - в программе "Скажинемолчи"

Валентина Талызина. Народная артистка России с откровениями в проекте "Скажинемолчи". Актриса рассказала о симпатиях к Президенту Лукашенко и выступлениях перед ранеными во время спецоперации. Почему 89-летняя легенда на стороне России? Личные мысли человека, который исполнил больше 120 ролей. В беседе с нашими коллегами актриса с украинскими и польскими корнями "без подтасовки". О неизбежной СВО, сатанинских желаниях "соседей" и отношении к славянам, убивающим славян. Актриса считает, что Президент Беларуси занял правильную позицию в этом конфликте.

"Я очень уважаю Беларусь, ее принципы. И восхищаюсь вообще многим, что у вас есть. И потом должна сказать, что мне очень нравится Александр Григорьевич. Слава богу, что был он в Беларуси, и не случилось то, что, не дай бог, случилось в Украине. Он держал свою страну, держал, очень болел за свою страну, выполнял интересы своего государства, своей Родины. Это вот мне очень нравится. А "Коля, неси автомат" - это песня", - рассказала Валентина Талызина, народная артистка РСФСР.