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Легендарный князь, который сохранил родные земли от нашествий. В Минске отпраздновали юбилей храма Александра Невского

Большой духовный праздник в столице: одному из старейших православных храмов нашей страны - храму-памятнику Александра Невского - 125 лет. Празднования начались с самого утра. Торжества в храме возглавил глава Православной церкви Беларуси - митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси Вениамин. Подробности у Натальи Бордиловской (видео).

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