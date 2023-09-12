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Легендарный князь, который сохранил родные земли от нашествий. В Минске отпраздновали юбилей храма Александра Невского
Большой духовный праздник в столице: одному из старейших православных храмов нашей страны - храму-памятнику Александра Невского - 125 лет. Празднования начались с самого утра. Торжества в храме возглавил глава Православной церкви Беларуси - митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси Вениамин. Подробности у Натальи Бордиловской (видео).
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