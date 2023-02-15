Легендарный советский "Град" преобразовала в грозное оружие "БелГрад - 2" женщина-конструктор

Сегодня часть боевых машин, которые состоят на вооружении в Беларуси, досталась нам от некогда мощной советской армии. Когда эта техника создавалась, ей не было аналогов во всем мире. Но со временем боевые машины состарились и стали нуждаться в модернизации. Порой это серьезный ремонт, который меняет машину на 70-80 %. Так произошло и с образцом, который стал первым проектом Инны Тюликовой.

На завод по ремонту радиоэлектронного вооружения Инна Тюликова пришла работать 4 года назад. До этого всю жизнь также трудилась с техникой, но гражданской. Военные машины женщина никогда не рассматривала как свою сферу деятельности. Но после прихода на завод очень быстро включилась в работу. Дело в том, что конструктор попала на старт большого проекта по модернизации советской боевой машины. Тогда она и поняла, что это ее "дело жизни".

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Боевой машиной, которая попала в женские, но надежные руки Инны, стал легендарный советский "Град". Реактивная система залпового огня калибром 122 мм была предназначена для поражения открытой и укрытой живой силы противника. Снаряды без труда уничтожали технику и бронетранспортеры в районе сосредоточения артиллерийских и минометных батарей, командные пункты и другие цели.

Мы ездили в 120-ю дивизию. Нам военные говорили, что они бы хотели улучшить. Принимали все их просьбы. Дополнительные площадки для заряжания, новые стойки с аппаратурой в кабине, генератор повесили еще один, чтобы мощность увеличить. Инна Тюликова, начальник КБ ОАО 2566 "Завод по ремонту радиоэлектронного вооружения"

Нужно было сделать абсолютно новую машину. Старый образец был лишь лекалом. С интересом в проект включилось все конструкторское бюро, которое возглавила Инна Тюликова. Сначала проект разрабатывался на бумаге. На то, чтобы довести его до совершенства, ушло около двух лет. Но настоящая работа началась в 2020 году, когда на завод привезли боевую часть от БМ 21. Новое шасси от МАЗа для старого "Града" сюда привезли ранее.