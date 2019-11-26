3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Легендарный спортивный комментатор Владимир Новицкий вышел на пенсию
65-летний журналист написал заявление об уходе с канала "Беларусь 5" в связи с выходом на пенсию. Он проработал на телевидении 38 лет. Его первый репортаж - матч между минским "Динамо" и "Пахтакором" из Ташкента (август 1981 года). А самым своим памятным репортажем Новицкий считает матч олимпийского хоккейного турнира Беларусь - Швеция, который прошел 20 февраля 2002 года (Солт-Лейк-Сити). В общей сложности журналист работал на 10 Олимпийских играх.
Подписывайтесь на Telegram-канал ATN_NEWS
Есть чем поделиться? Пишите сюда
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов