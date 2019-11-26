Легендарный спортивный комментатор Владимир Новицкий вышел на пенсию

65-летний журналист написал заявление об уходе с канала "Беларусь 5" в связи с выходом на пенсию. Он проработал на телевидении 38 лет. Его первый репортаж - матч между минским "Динамо" и "Пахтакором" из Ташкента (август 1981 года). А самым своим памятным репортажем Новицкий считает матч олимпийского хоккейного турнира Беларусь - Швеция, который прошел 20 февраля 2002 года (Солт-Лейк-Сити). В общей сложности журналист работал на 10 Олимпийских играх.



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