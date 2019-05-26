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Легендарный танк Т-34 будет задавать темп механизированной колонне на параде 3 Июля
Никуда без самой яркой части мероприятия - парада военной техники. Уже известно, что будет задействовано около 300 единиц, большинство из них стоит на вооружении в Беларуси. Некоторые из образцов будут представлены впервые. В ближайшие дни мы покажем и эту репетицию. По традиции возглавит механизированную колонну один из главных символов Победы - легендарный танк Т-34. Именно эта машина первой ворвалась в захваченный Минск. История танка и его экипажа в репортаже Владимира Королева.
Строевой плац военной комендатуры в Уручье - одно из немногих мест в Минске, где можно спрятать от любопытных глаз все пешие расчеты для чеканки шага. В этом году их будет 25, общей численностью около 4 000 военнослужащих.
Заставить тысячи военных из разных стран мира маршировать в ногу в центре Минска - задача не из легких. В этом военным помогает оркестр, точно отбивая такт. А вот на параде военной техники задавать темп всей механизированной колонне будет самый давний экспонат - легендарный танк Т-34.
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