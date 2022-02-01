ПрезидентЭкономикаПолитикаОбществоЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Легенде советской эстрады Льву Лещенко исполняется 80 лет

Юбилей сегодня отмечает народный артист РСФСР Лев Лещенко. Легенде советской эстрады, неизменному исполнителю марша "День Победы" - 80!

Свою необычайную популярность певец завоевал, благодаря мощному голосу и благородной манере держаться на сцене. "Белая береза", "Не плачь, девчонка", "Нам не жить друг без друга", "Соловьиная роща", "Ни минуты покоя", "Родная Земля".

Многие шлягеры в его исполнении стали классикой российской эстрады. С юбилеем народного артиста РСФСР Льва Лещенко поздравил Президент Беларуси. Свой 80-й день рождения Лев Валерьянович встретит на сцене.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все