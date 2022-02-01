Легенде советской эстрады Льву Лещенко исполняется 80 лет

Свою необычайную популярность певец завоевал, благодаря мощному голосу и благородной манере держаться на сцене. "Белая береза", "Не плачь, девчонка", "Нам не жить друг без друга", "Соловьиная роща", "Ни минуты покоя", "Родная Земля".