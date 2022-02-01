3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаПолитикаОбществоЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Легенде советской эстрады Льву Лещенко исполняется 80 лет
Юбилей сегодня отмечает народный артист РСФСР Лев Лещенко. Легенде советской эстрады, неизменному исполнителю марша "День Победы" - 80!
Свою необычайную популярность певец завоевал, благодаря мощному голосу и благородной манере держаться на сцене. "Белая береза", "Не плачь, девчонка", "Нам не жить друг без друга", "Соловьиная роща", "Ни минуты покоя", "Родная Земля".
Многие шлягеры в его исполнении стали классикой российской эстрады. С юбилеем народного артиста РСФСР Льва Лещенко поздравил Президент Беларуси. Свой 80-й день рождения Лев Валерьянович встретит на сцене.
Президент
Все
Конференция по безопасности и "Дожинки" в Мостах - неделя Президента в рубрике "Время Первого"
Александр Лукашенко побывал на "Дожинках" в Мостах
Президент Беларуси выразил соболезнование президенту Сербии в связи с жертвами на вокзале Нови-Сад
Лукашенко на конференции по безопасности затронул тему геополитической турбулентности
Политика
Все
Общество
Все
150 т гуманитарного груза - "Белая Русь" оказала помощь людям в пострадавших регионах России
Ряды БСЖ пополнились сотрудницами концерна "Белнефтехим"
Дрифтеры со всего мира съехались в Беларусь. Расскажем, зачем
"Мы продолжаем движение к сохранению мира". Участники о конференции по евразийской безопасности
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов