Легитимны ли санкции в адрес Беларуси? Сенсационные детали от европейского правозащитника в проекте "Успеть до полуночи"

У Минска подписан договор о защите инвестиций с 17-ю странами ЕС. Документ обязует защищать белорусские инвестиции в Евросоюзе и относиться к белорусскому инвестору честно и справедливо. Так легитимны ли санкции в адрес Беларуси? Очевидно, что ЕС грубо нарушает договоренности. И это дает Минску право жаловаться в Международный инвестиционный арбитраж. Об этом рассказал правозащитник, доктор юридических наук Парижского университетаСорбонна Станисловас Томас.

