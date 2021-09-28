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Легитимны ли санкции в адрес Беларуси? Сенсационные детали от европейского правозащитника в проекте "Успеть до полуночи"

У Минска подписан договор о защите инвестиций с 17-ю странами ЕС. Документ обязует защищать белорусские инвестиции в Евросоюзе и относиться к белорусскому инвестору честно и справедливо. Так легитимны ли санкции в адрес Беларуси? Очевидно, что ЕС грубо нарушает договоренности. И это дает Минску право жаловаться в Международный инвестиционный арбитраж. Об этом рассказал правозащитник, доктор юридических наук Парижского университетаСорбонна Станисловас Томас.


Санкции идут вразрез с международным правом

О выгоде санкций, а также о ситуации с мигрантами на границе и разладе в Европейском союзе. Сенсационные детали от европейского правозащитника смотрите сегодня в авторском проекте Марии Петрашко

"Успеть до полуночи"

в вечернем эфире

"Беларусь 1".

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