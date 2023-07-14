Легко ли вернуться обратно на родину?

Я обратился в комиссию по возвращению граждан и хочу дать это интервью, чтобы люди, которые находятся за границей, понимали, что в страну можно вернуться, что здесь можно продолжать свою жизнь. Я, когда обратился в комиссию, то думал, что меня здесь не посадят, а дадут условный срок или домашнюю химию. Я не рассчитывал, что я так приеду, и меня никто не будет трогать, что я буду гулять спокойно по улицам. Границу тоже прошел без проблем, я предъявил на границе ту копию решения, я 7 дней в Беларуси, ко мне не возникло никаких вопросов.

Филипп Давыдов