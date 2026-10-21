Легкоатлетический забег, солдатская каша и отдых в аквапарке: сотрудники МВД отмечают День отца

Интерактивные площадки, солдатская каша, выступления артистов и посещение аквапарка. День отца отмечают сотрудники МВД со своими семьями.



На праздник у аквапарка "Лебяжий" собрались 2 тыс. человек. Около 150 сотрудников Министерства внутренних дел являются многодетными отцами.

Дмитрий Корзюк, замминистра внутренних дел Беларуси: "Министерство сегодня дает все необходимое, начиная с условий службы, заканчивая материальной и иной поддержкой. Это прекрасный пример для того, чтобы наши дети росли в больших семьях, чтобы они видели, как это комфортно, непросто, но это заслуживает большого уважения. Сегодня в Беларуси ничего не мешает, чтобы было трое и более детей. А будет больше - глава государства об этом все сказал, сложно что-то добавить".

Многодетные отцы с детьми и ветераны органов внутренних дел и внутренних войск МВД, курсанты и кадеты приняли участие в легкоатлетическом забеге.