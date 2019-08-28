Легкоатлетическую встречу Европа - США иностранные гости смогут посетить по безвизу

Легкоатлетическую встречу Европа - США в Минске, в соответствии с указом Президента, иностранные гости смогут посетить по безвизу.



Для этого необходимо иметь при себе паспорт, а также оригинальный или электронный билет на матчевую встречу. Меры распространяются на граждан 74 государств. Для остальных иностранных граждан, которые приедут в нашу страну с 1 по 15 сентября, наличие билета станет условием для получения белорусской визы.



Кроме того, 13 и 14 сентября в Минске пройдет закрытие мотосезона "H.O.G. Rally Minsk". Фестиваль по традиции собирает большое количество иностранных гостей - для них условия безвиза организованы в том же порядке - наличие паспорта и билета. Также в милиции напомнили, что все иностранцы, в том числе и прибывшие по безвизовому режиму более чем на 5 дней, обязаны зарегистрироваться в органах по гражданству и миграции или на едином портале электронных услуг.