Легковое авто столкнулось с автобусом в Минске

Не пропустил автобус. Авария с участием общественного транспорта произошла в столице. Днем на улице Притыцкого водитель Skoda столкнулся с маршрутным автобусом, который завершал движение через перекресток. В результате удара легковой автомобиль оказался на тротуаре. Пожилой водитель иномарки с травмами доставлен в учреждение здравоохранения. По факту ДТП инспекторы проводят проверку.