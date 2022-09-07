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Легковое авто столкнулось с автобусом в Минске

Не пропустил автобус. Авария с участием общественного транспорта произошла в столице. Днем на улице Притыцкого водитель Skoda столкнулся с маршрутным автобусом, который завершал движение через перекресток. В результате удара легковой автомобиль оказался на тротуаре. Пожилой водитель иномарки с травмами доставлен в учреждение здравоохранения. По факту ДТП инспекторы проводят проверку.

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