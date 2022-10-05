Легковушка столкнулась с трамваем в Минске

По информации ведомства, сегодня в 13:45 56-летний водитель "рено" при выезде со двора на улицу Плеханова не уступил дорогу трамваю и столкнулся с ним. От удара автомобиль отбросило за пределы проезжей части. В аварии никто не пострадал. Транспортные средства получили механические повреждения.