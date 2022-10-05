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Легковушка столкнулась с трамваем в Минске

Легковушка столкнулась с трамваем в Минске

Легковушка столкнулась с трамваем в Минске, сообщила БелТА.

По информации ведомства, сегодня в 13:45 56-летний водитель "рено" при выезде со двора на улицу Плеханова не уступил дорогу трамваю и столкнулся с ним. От удара автомобиль отбросило за пределы проезжей части. В аварии никто не пострадал. Транспортные средства получили механические повреждения.

По данному факту сотрудниками отдела ГАИ Ленинского РУВД Минска проводится дополнительная проверка.

Фото: БелТА

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