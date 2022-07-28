3.38 RUB
3.46 USD
3.63 EUR
ПолитикаЭкономикаОбществоПрезидентЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Лекарства для борьбы с раком намерена производить Беларусь совместно с Кубой
Беларусь намерена производить лекарства для борьбы с раком совместно с Кубой. Об этом стороны договорились во время визита к нам кубинской делегации. Большинство вопросов двустороннего сотрудничества касались медицины. В частности, получения лицензий на белорусские медикаменты для их реализации на рынках стран Латинской Америки через Кубу. И на лекарства этой страны - ответная сертификация для нашей медицины. В Беларуси уже зарегистрирована вакцина против коронавируса "Соберана" и "Соберана плюс". "Ее высокую эффективность подтверждают и в самой Кубе, и в Иране", - рассказывает разработчик вакцины.
Регистрация вакцины и договоренности, которые мы обсуждали здесь в рамках визита в части совместного производства и распространения лекарственных препаратов кубинских, то договоренности здесь определенные есть. Работа эта ведется не с сегодняшнего дня. В частности, препаратов, которые борются с раком. Кубинцы здесь имеют большие успехи в области разработки таких препаратов. Сейчас идет речь о том, чтобы поделиться с нами технологиями производства. И уже не просто, так скажем, получение этих препаратов и использование в нашей медицинской отрасли, но и производство, совместное производство.
Сантьяго Перес Бенитес, Чрезвычайный и Полномочный Посол Кубы в Беларуси:
Мы стратегически рассматриваем отношения с братской Беларусью. Должны развивать больше. И вот как раз и в области здравоохранения, в области науки, будем работать в области взаимных проектов. Например, трансфер технологий, совместная здесь локализация производства и вакцин, других медикаментов наших и ваших. Потому что Куба - это и ворота вашему производству в Латинскую Америку.
Куба заинтересована в сотрудничестве с Беларусью в области сельского хозяйства и продовольствия, в промышленности и туризме.
Президент
Все
Лукашенко: Белорусская армия никому не угрожает и является инструментом недопущения войны
Лукашенко о военной обстановке вокруг Беларуси: Самоуспокаиваться ни в коем случае нельзя
Лукашенко заявил, что ведомства Беларуси и России будут действовать вместе, несмотря ни на что
Александру Лукашенко вручена медаль "За верность служебному долгу"
Политика
Все
Общество
Все
"Я себя почувствовала истинной белорусской". Проект "Открытая кафедра" впервые в Брестской области
Президенту Беларуси представили замысел обороны страны на следующую пятилетку
Министр обороны Беларуси проведет прямую телефонную линию 14 декабря
Объявлен старт аккредитации журналистов для работы в Информационном центре ЦИК Беларуси
В мире
Все
Макрон 12 декабря назначит нового премьера Франции
Литва на границе с Беларусью открыла первый парк контрмобильности. Что в нем находится?
Экоактивисты Польши пригрозили создать крупную блокаду Варшавы после отказа Туска от переговоров
Семикратный рост - в Украине число людей, находящихся у черты бедности, выросло на 9 % с 2021 года
Регионы
Все
Происшествия
Все