Лекарства для борьбы с раком намерена производить Беларусь совместно с Кубой

Регистрация вакцины и договоренности, которые мы обсуждали здесь в рамках визита в части совместного производства и распространения лекарственных препаратов кубинских, то договоренности здесь определенные есть. Работа эта ведется не с сегодняшнего дня. В частности, препаратов, которые борются с раком. Кубинцы здесь имеют большие успехи в области разработки таких препаратов. Сейчас идет речь о том, чтобы поделиться с нами технологиями производства. И уже не просто, так скажем, получение этих препаратов и использование в нашей медицинской отрасли, но и производство, совместное производство.





Сергей Клишевич, руководитель рабочей группы Национального собрания Беларуси по сотрудничеству с парламентом Кубы