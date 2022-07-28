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Лекарства для борьбы с раком намерена производить Беларусь совместно с Кубой

Беларусь намерена производить лекарства для борьбы с раком совместно с Кубой. Об этом стороны договорились во время визита к нам кубинской делегации. Большинство вопросов двустороннего сотрудничества касались медицины. В частности, получения лицензий на белорусские медикаменты для их реализации на рынках стран Латинской Америки через Кубу. И на лекарства этой страны - ответная сертификация для нашей медицины. В Беларуси уже зарегистрирована вакцина против коронавируса "Соберана" и "Соберана плюс". "Ее высокую эффективность подтверждают и в самой Кубе, и в Иране", - рассказывает разработчик вакцины.

Регистрация вакцины и договоренности, которые мы обсуждали здесь в рамках визита в части совместного производства и распространения лекарственных препаратов кубинских, то договоренности здесь определенные есть. Работа эта ведется не с сегодняшнего дня. В частности, препаратов, которые борются с раком. Кубинцы здесь имеют большие успехи в области разработки таких препаратов. Сейчас идет речь о том, чтобы поделиться с нами технологиями производства. И уже не просто, так скажем, получение этих препаратов и использование в нашей медицинской отрасли, но и производство, совместное производство.

Сергей Клишевич, руководитель рабочей группы Национального собрания Беларуси по сотрудничеству с парламентом Кубы


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Сантьяго Перес Бенитес, Чрезвычайный и Полномочный Посол Кубы в Беларуси:


Мы стратегически рассматриваем отношения с братской Беларусью. Должны развивать больше. И вот как раз и в области здравоохранения, в области науки, будем работать в области взаимных проектов. Например, трансфер технологий, совместная здесь локализация производства и вакцин, других медикаментов наших и ваших. Потому что Куба - это и ворота вашему производству в Латинскую Америку.
Сергей Клишевич, руководитель рабочей группы Национального собрания Беларуси по сотрудничеству с парламентом Кубы


Куба заинтересована в сотрудничестве с Беларусью в области сельского хозяйства и продовольствия, в промышленности и туризме.


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