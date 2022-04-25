Лекарства из Беларуси ждут во Вьетнаме, Сирии, Ираке, Кении, Нигерии и в других регионах
Обстановка в мире открыла новые ниши для экспорта белорусской фармацевтической отрасли. Об этом в интервью Агентству теленовостей рассказал замминистра здравоохранения Дмитрий Чередниченко. География значительно расширилась. И к нашим традиционным рынкам добавились страны дальней дуги - Латинской Америки и Африки. Лекарства из Беларуси ждут во Вьетнаме, Сирии, Ираке, Кении, Нигерии и в других регионах. Ежегодно Беларусь выдает на рынок порядка 60 новых лекарственных средств собственного производства.
Я могу отметить, допустим, замену низкомолекулярным гепаринам - эноксопарин отечественный появился. Этот препарат крайне важен для профилактики тромбоэмболических осложнений. Препарат, который назначается пациентам с целью дальнейшей профилактики. Ксарелто - у нас свой препарат "Риваксан", в аптеках его можно свободно купить. И глава государства тоже ставил такие задачи, чтобы новые инновационные препараты скорее выходили на рынок.
И кстати, 50 процентов ассортимента наших аптек и до 70 процентов препаратов для лечения пациентов в клиниках - белорусского производства, а это значительно снижает зависимость от импорта.