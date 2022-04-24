Лекарственная безопасность Беларуси находится на особом контроле: препараты в наличии, цены приемлемые

По закону обязали работать и аптечные сети. Некоторые из них на неделе попали в поле зрения Минздрава. Причина - необоснованное завышение цен на импортные лекарства. Такими данными, не конкретизируя, поделился на неделе с "Главным эфиром" замминистра здравоохранения Дмитрий Чередниченко. Эта ситуация держится на постоянном контроле, причем не только профильным ведомством. Сетям дается возможность исправить ошибки.

В целом лекарственная безопасность Беларуси сегодня на особом контроле. В мире, где нет стабильности, а санкционные аппетиты растут пропорционально геополитическим амбициям, важно иметь подушку безопасности. Особенно в таких чувствительных сферах, где нехватка нужного препарата может стоить кому-то жизни.

Так какая погода сегодня на нашем рынке лекарств? Что с ценами? Где нашли белорусы замену критическому импорту? Репортаж обозревателя Алеси Высоцкой.

Мы в клинике, где каждому пациенту нужны особые препараты. Причем и для диагностики, как в этом случае, и для лечения.

За стеклом пациент. Врач у монитора. Смотрит, есть ли изменения в костях.

Изотопы используем различные для того, чтобы провести исследования. Мы используем различные насадки к изотопам, они у нас разных производителей. Анна Камасина, врач радионуклидной диагностики Минского городского клинического онкоцентра

Это тот случай, когда стратегический запас не создать никак. Для исследований отдельных патологий радиопрепараты живут всего шесть часов. Точность диагноза - вопрос жизни и смерти в прямом смысле. Что уж говорить о пациентах, которым ежедневно для лечения нужен радиоактивный йод.

Допустим йод-131, который используется для лечения рака щитовидной железы, - самый долгожитель. Полураспад его чуть больше 8 дней. Им нельзя запастись впрок. Дмитрий Клименко, завотделением Минского городского клинического онкоцентра

Поставщики - Польша и Венгрия. Какой непредсказуемой может быть Европа, особенно, если ей указывают Штаты, мы видели и не раз. Поэтому наш резонный вопрос - поставки идут?

- То есть за этой дверью мы можем сейчас посмотреть, все ли у вас есть в наличии?

- Да, все есть.

Но всегда иметь под рукой альтернативу белорусов научила еще первая волна пандемии, когда все страны тянули фармодеяло на себя. Наши онкологи и здесь просчитали все возможные ходы.

Мы еще раз изучили все рынки, была проведена большая работа Минздравом, Белфармацией. На сегодняшний день у нас есть и альтернативные возможности других поставщиков, если это будет необходимо. Дмитрий Клименко, завотделением Минского городского клинического онкоцентра

Как говорится, как в воду глядели. Польша успела показать истинное лицо. Объясняя отказ везти к нам препараты боязнью военных действий на нашей, белорусской территории, западная соседка явно переступила через мораль. Препараты ведь жизненно необходимы людям.

Мы связались оперативно с компанией, которая занимается, организовали ее сопровождение по территории Республики Беларусь. Департамент охраны помог, сопроводили. Им понравилось, наверное, они увидели и сказали, что мы будем дальше. А мы для себя сделали выводы. Нашли в Росатоме. На каждый препарат критического импорта у нас есть замена. Это не просто так, это действующий контракт. Дмитрий Чередниченко, заместитель министра здравоохранения Беларуси

Прямого санкционного давления на поставки лекарственных препаратов и медоборудования нет, поясняют в Минздраве. Это априори невыгодно крупным зарубежным компаниям, которые держатся за белорусский рынок. Лекарства людям нужны всегда. Исчезновение одного поставщика быстро заменяют конкуренты. Этот же принцип работает и в терапии в больницах.

У нас формируется исходная заявка со всех клиник. Это, во-первых, позволяет точно оценить потребность, во-вторых, за счет больших объемов закупок снизить стоимость препаратов. И всеми закупками занимается исключительно Белфармация. Евгений Баранов, завотделением Минского городского клинического онкоцентра

Тем временем Беларусь, обеспечивая собственную лекарственную безопасность, старается максимально уходить от импортозависимости. Белмедпрепараты, например, за три года зарегистрировали 25 лекарственных препаратов.





Мы половину нашей продукции продаем на экспорт. В планах на этот год у нас тоже идет ряд регистрационных препаратов, находятся в стадии регистрации. Мы надеемся, что в этом году мы также пополним нашу линейку не меньше, чем 4-5 наименований лекарственных препаратов. Сергей Беляев, гендиректор РУП "Белмедпрепараты"

Головной боли доставляют только импортные субстанции. Логистика стала сложнее. Если раньше на доставку в Беларусь уходило дней восемь, сейчас производители могут ждать более полумесяца. Колебания курса сказываются на цене такого сырья, а значит и на конечном продукте. Но удешевить его для покупателя производители стараются на всем остальном, включая белорусскую замену упаковки, максимально сокращаются издержки.

Мы стараемся, поверьте, всеми нашими ресурсами снивелировать эти ценовые подъемы, чтобы в первую очередь наши белорусские потребители в меньшей степени пострадали от повышения цен на субстанции, вспомогательные материалы и на логистические затраты. Сергей Беляев, гендиректор РУП "Белмедпрепараты"

Предвидеть возможную ситуацию, вовремя подготовить к этому страну - это то, что нашему белорусскому лидеру удавалось уже много раз.

Как когда-то было с продовольственной безопасностью, а сейчас мы накормить можем и себя, и мир. Так вышло и с безопасностью лекарственной. Активная фаза фармацевтической эволюции началась в 2008.

Тогда было решено не вывозить валюту из страны, а вложить эти деньги в создание новых производств. Ведь уплывало за рубеж 500 миллионов долларов. Но, к примеру, в 2012 году уже стояла задача увеличить долю наших лекарств до 50 %.

Мы сегодня уязвимы в этом важном направлении. Мы не обеспечиваем лекарственную безопасность в нашей стране. Отсюда решение о 50-процентном производстве лекарств собственного производства для обеспечения нашего населения. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

За 30 лет объем фармпродукции Беларуси вырос в сотни раз. В 90-е в индустрии страны всего два завода. Сегодня порядка четырех десятков современных фармпроизводств. Каждый год прибавляем новых 50-60 препаратов. 2021 стал рекордным - 105 белорусских препаратов вышли на рынок. Стимулом стала пандемия. Ведь многих лекарств было просто не достать, а пациентов надо было спасать от последствий COVID.

Я могу отметить, допустим, замену низкомалекулярным гепаринам - эноксопарин отечественный появился. Этот препарат крайне важен для профилактики тромбоэмболических осложнений. Препарат, который назначается пациентам с целью дальнейшей профилактики. Ксарелто - у нас свой препарат "Риваксан", в аптеках его можно свободно купить. И глава государства тоже ставил такие задачи, чтобы новые инновационные препараты скорее выходили на рынок. Дмитрий Чередниченко, заместитель министра здравоохранения Беларуси





Ситуация в мире, в том числе и геополитическая, открыла нам и новое окно возможностей. Более активно стали использоваться рынки СНГ, индийский, китайский и совершенно новые - дальней дуги. Белорусские лекарства ждут во Вьетнаме, Сирии, Ираке, Кении, Гане, Зимбабве, Нигерии и в других странах.

Но сначала свой потребитель. В аптеках до половины ассортимента - белорусские лекарства. В больницах - до 70. Это защита от перепада настроения западных поставщиков. В каждой аптеке есть перечень препаратов, которые должны быть всегда в наличии.

Мы не испытываем недостатка в лекарственных средствах, наш ассортимент довольно-таки разнообразен, включает различные фармакологические группы. В случае отсутствия импортного лекарственного средства специалистами аптеки будет предложен достойный альтернативный белорусский препарат. Вероника Кульбицкая, заведующая аптекой

Цена контролируется жестко. К желающим навариться, скажем, на курсе валют, заложив разницу в цифры на ценниках, ставится заслон. Замечены частники.

Мы сейчас находимся в одном из помещений хранения аптечного склада РУП "Белфармация". Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Вы можете смотреть, что все пространство занято. Товара много, дефицита не испытываем. Остатки товаров у нас 2-3 месяца практически по всей номенклатуре, по отдельной номенклатуре до полугода. Это нам позволяет в условиях меняющегося спроса и конъюнктуры быстро реагировать. Артем Арбузов, замгенерального директора, заведующий аптечным складом РУП "Фармация"

Спасибо паникерам, которые начитались интернет-фейков и в ажиотажную волну скупили лекарства. Аптеки заработали, но и склады подготовились.

Вот, например, препарат импортный, который ежедневно нужен, скажем, людям с больным сердцем, гипертоникам. Это препарат для разжижения крови. Его сейчас на складе примерно 7 тысяч упаковок. Его белорусского аналога - тысяч 30.

Данные все время меняются. На складе постоянно кипит работа. Так, на наших глазах стремительно заполнялись полки новой партией импорта.

Мы используем комплексный подход, включающий в себя и расширение географии поставок, и увеличение количества поставщиков. Увеличиваем количество перевозчиков. И это позволяет нам ускорить время доставки товаров, минимизировать какие-то потери, связанные с ограничением на воздушный транспорт. И мы всегда стараемся в каких-либо ограничениях или сложностях находить новые возможности и трансформировать их в преимущества. Артем Арбузов, замгенерального директора, заведующий аптечным складом РУП "Фармация"