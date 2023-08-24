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Лекарственный урожай собирают в Мядельском районе
Август - время цветения и сбора лекарственных трав. Ромашка, иссоп, календула, крапивник, чабрец, лаванда - специальные плантации полезных растений находятся в Мядельском районе Минской области.
В парковой зоне Аптекарского сада более 250 видов растений, в том числе и экзотических, которые цветут поэтапно. Что касается лекарственных трав, то в этом году богатый урожай шалфея лекарственного и мускатного, ромашки и чабреца ползучего.
Программа импортозамещения
Постепенно плантации с лекарственными растениями переезжают на другие территории - в 20 км от туристического места, где почва больше способствует вызреванию аптекарского урожая. А для выращивания валерьяны, которая входит в программу импортозамещения, в этом году в экологическом Мядельском крае выделено более 800 гектаров.
Ароматный и целебный букет вот-вот дополнит и трава зубровка. А в сентябре начнется второй укос лекарственных растений. Чайный лекарственный купаж дополнят шиповник, мелисса и яблоко.
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