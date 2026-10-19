Ленчевская: Всебелорусское народное собрание - своеобразный мост между эпохами

30 лет назад Беларусь стояла перед непростым выбором дальнейшего пути развития. Всебелорусское народное собрание стало площадкой для определения стратегических ориентиров страны. Мнение депутата Палаты представителей.

Марина Ленчевская, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Всебелорусское народное собрание - это своеобразный живой мост между эпохами. 1996 год. Тогда Всебелорусское народное собрание отвело страну от пропасти, по сути, спасло ее от критического гражданского раскола. Прошло 30 лет. Что такое ВНС сегодня? ВНС - это механизм стратегического планирования. Это сегодня высший орган народовластия, который приобрел конституционный статус. Три десятилетия работы доказали, что Беларусь создала собственную модель демократии. Страна не стала копировать западные или восточные лекала, нашла свою опору - в славянском вечевом принципе. Наконец, для исторической памяти это символ 30-летнего мирного развития. Собрание зафиксировало суверенный путь без революций, без шоковой терапии и, что очень важно, без потери идентичности".