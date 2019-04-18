Леонид Анфимов: Движение народного контроля может быть возрождено в Беларуси

Движение народного контроля может быть возрождено в Беларуси. Об этом сегодня рассказал журналистам председатель Комитета госконтроля. Леонид Анфимов отметил, что народный контроль должен строиться на неравнодушии людей. Сегодня в столичном парке Победы заложена аллея, посвященная 100-летию образования государственного контроля в Беларуси. Кстати, в этом же году отмечается 25-летие со дня основания КГК в нынешнем виде. Также во время общения с журналистами Леонид Анфимов рассказал, что контролеры выявили около 1,5 тысячи нарушений на фермах и мехдворах. Причем более 60% из них устранены. Около 500 человек привлечены к ответственности, в том числе работники райисполкомов, ответственные за поддержание порядка в АПК своих территорий. Возбуждено 11 уголовных дел.