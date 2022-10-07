Леонид Брич и Алексей Богданов о новых мерах по регулированию цен и ответственности производителей и торговли

Без малого две недели дано рабочей группе, чтобы внести здравые предложения по сдерживанию цен. Важно всем уяснить - контроль за ценниками уже запущен. Он будет масштабным, при максимальном вовлечении всех проверяющих. Новые меры по регулированию цен и ответственность производителей и торговли обсудим с гостями "Панорамы". Сегодня в нашей студии министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов и председатель Постоянной комиссии по экономической политике Палаты представителей Леонид Брич (подробности в видео).