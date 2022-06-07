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Леонид Заяц: Беларуси удалось стать самодостаточной аграрной страной благодаря взвешенной политике государства
Благодаря взвешенной политике государства Беларуси удалось стать самодостаточной аграрной страной и обеспечить продовольственную безопасность.
Об этом заявил вице-премьер Леонид Заяц на открытии форума "Белагро". В нынешнем году приходится работать в особых условиях - сказывается ожесточенное экономическое давление Запада. Однако оно вызывает адекватный ответ белорусов и россиян. Он предусматривает активную кооперацию в разных сферах, в том числе в АПК. Это позволит обеспечить союзникам экономический суверенитет. Беларусь - признанный лидер в производстве продуктов питания. Сегодня поставки идут в более чем сотню стран мира. На фоне неутешительных прогнозов о нехватке продовольствия значение аграриев сложно переоценить.
"Белагро" по традиции презентует лучшие образцы техники и технологии для агропрома. В этом году участие в выставке принимают свыше 400 компаний из разных стран, в том числе Китая, Казахстана, Таджикистана и других. Масштабным будет российское участие - более 30 регионов. Нынешний форум принимает площадка индустриального парка "Великий камень". Вход на "Белагро" для всех бесплатный.
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