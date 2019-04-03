Леонид Заяц и Михаил Русый представлены активу региона и утверждены областным Советом депутатов

Железный порядок по поручению Президента в Могилевской области будут наводить Леонид Заяц, ранее он возглавлял Минсельхозпрод, теперь - Могилевский облисполком, и Михаил Русый, ранее вице-премьер, ныне - помощник Президента - инспектор по Могилевской области. Сегодня они представлены активу региона и утверждены областным Советом депутатов.



Выполнение показателей социально-экономического развития, в том числе в аграрной сфере. Создание условий и стимулов для привлечения трудовых ресурсов, инвестиций при условии железной дисциплины и строгого соблюдения технологий. Конечная цель - прибыль и рентабельность и, что еще важнее, повышение уровня жизни людей. Именно такие задачи поставил Президент накануне перед регионами.



В эти же минуты идет представление нового руководителя активу Шкловского района. Напомним, на эту должность Президентом назначен Александр Титок. Ранее - начальник департамента по ликвидации последствий на ЧАЭС.