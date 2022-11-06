Леонид Заяц: Мы спонсировали экономику чужих государств, а сейчас научились сами это делать

Мы произвели то, что покупали вчера за пределами нашей страны.Мы спонсировали экономику чужих государств, а сейчас мы научились сами это делать. Об этом в эксклюзивном интервью "Главному эфиру" рассказал заместитель премьер-министра Беларуси Леонид Заяц.

Уборку кукурузы на зерно в стране планируют завершить до 10 ноября, в 2022 году посевные площади расширили на 73.000 га кукурузы. Хотим в этом году получить то, что мы закупали за пределами нашего государства. Это нужно для птицеводства, нужно для свиноводства.

Успешной оказалось и уборка зерновых культур во всех хозяйствах.

На сегодняшний день собрано 10 млн 300 тыс. тонн зерна, на 1,5 млн тонн больше относительно аналогичного периода прошлого года. У нас еще 67 тыс. га кукурузы, которые необходимо обмолотить. Оттуда планируем взять более 400 тыс. тонн. Та планка, которую мы изначально заявляли, около 11 млн тонн, она практически будет реализована в текущем году. Это позволит нам обеспечить полностью потребности нашего государства продовольственным зерном, засыпать зернофураж, обеспечить семенами будущую посевную кампанию и загрузить наши предприятия переработки необходимым сырьем. Леонид Заяц, заместитель премьер-министра Беларуси

Что касается других культур, то в Беларуси хорошие показатели по картофелю - плюс 130 тыс. тонн к уровню прошлого года. Поднялась урожайность на 32 ц. "Расширили посевные площади в текущем году. Этот продукт важен для внутреннего рынка и для реализации на экспорт", - говорит он.

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