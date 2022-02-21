Заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Леонид Заяц назначен национальным координатором по достижению Целей устойчивого развития. Соответствующий указ Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 21 февраля, сообщает БелТА со ссылкой напресс-службубелорусского лидера.

В соответствии с документом Анатолий Исаченко, который ранее занимал пост национального координатора, освобожден от этой должности.