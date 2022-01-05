Леонид Заяц: Новая Конституция даст гражданам еще больше социальных гарантий

В Беларуси продолжается активное обсуждение проекта Основного закона страны. "Новая Конституция даст гражданам еще больше социальных гарантий, чем предыдущая".



Об этом заявил зампредседателя Совета Республики Леонид Заяц во время встречи с коллективом Рогачевского молочно-консервного комбината. Вице-спикер призвал каждого включиться в обсуждение Основного закона страны. Также Леонид Заяц выделил особенно важные для себя моменты нового проекта Конституции. Это отмена пункта о стремлении Беларуси к нейтралитету.



Леонид Заяц, зампредседателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Мы в 1991 году дошли от галош до ядерной державы в 2021-м. Этим гордимся. Поэтому те перемены, которые происходят в обществе, в мире, заставляет нас сегодня пересмотреть нашу Конституцию и добавить те статьи, которые могли бы поддержать мир на нашей земле.

Иван Калупахо, гендиректор Рогачевского молочно-консервного комбината:

Это стабильность и дальнейшее развитие нашего государства, нашей Республики Беларусь. Это социальное партнерство и единство всех жителей нашей страны. Чтобы мы знали, куда и как мы идем. Леонид Заяц подчеркнул значимость морально-этических аспектов новой Конституции - таких как сохранение исторической правды и памяти о подвиге народа в годы Великой Отечественной войны, обязанность детей заботиться о своих родителях.