Леонид Заяц о белорусской продукции, которая нарасхват на внешних рынках

Агропромышленный комплекс Беларуси становится все более технологичным. Понятно, без проблем не обходится. Далеко не все хозяйства работают с прибылью, здесь еще есть что исправлять и куда стремиться, но стоит отметить и другой, уже позитивный факт. Обновление идет и движется оно по всей цепочке: от современных товарных ферм и новых линий на перерабатывающих предприятиях до высокотехнологичных корпораций, таких, как БНБК.