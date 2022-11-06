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Леонид Заяц о белорусской продукции, которая нарасхват на внешних рынках
Агропромышленный комплекс Беларуси становится все более технологичным. Понятно, без проблем не обходится. Далеко не все хозяйства работают с прибылью, здесь еще есть что исправлять и куда стремиться, но стоит отметить и другой, уже позитивный факт. Обновление идет и движется оно по всей цепочке: от современных товарных ферм и новых линий на перерабатывающих предприятиях до высокотехнологичных корпораций, таких, как БНБК.
Все это позволяет выпускать нам свой товар высокого качества взамен импортного, а также наращивать экспортные поставки. Ведь продукция эта нарасхват и на внешних рынках. Об этом мы поговорили с вице-премьером Леонидом Зайцем на площадке БНБК сразу после официального запуска производства (подробности в видео).
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