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Леонид Заяц рассказал, насколько больше АПК будет производить мяса и молока в 2023-м
В целом с новымиобъектами АПК мы на будущий год прирастем на 126.000тонн молока, 24.000 тонн мяса свинины и 8.000 тонн мясаптицы. Об этом в эксклюзивном интервью "Главному эфиру" рассказал заместитель премьер-министра Беларуси Леонид Заяц.
По его словам, в белорусском АПК идет обновление. В 2022 году открыли 50 новых реконструированных молочно-товарных ферм для содержания крупного рогатого скота, 2 свиноводческих комплекса нового типа в Горянах Витебской области, а также открыли Пинский комбинат хлебопродуктов.
"К концу года должны ввести в эксплуатацию еще Климовицкий комбинат хлебопродуктов.Новый репродуктор внутри сети на 1.000 голов. До конца года мы еще введем ферму индюшиную в Копыльском районе. Вдобавок стоит задача прирасти практически на 80 ферм в 2023-м, которые необходимо начать и завершить, укомплектовать скотом, нашим скотом", - сказал заместитель премьер-министра.
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