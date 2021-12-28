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Леонид Заяц в рамках новогодней акции "Наши дети" посетил Сенненский детский дом в Витебской области

К марафону добрых дел присоединились и представители самого молодого общественного объединения "Патриоты Беларуси": сегодня автоколонна прибыла в Витебскую область. Первой точкой в маршруте стал Сенненский детский дом - взрослые приехали с подарками: накануне каждый воспитанник написал письмо с пожеланиями.

Сертификат на приобретение оргтехники и наборы сладостей воспитанникам Сенненского детского дома вручил и заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Леонид Заяц. В детском доме заботятся о семидесяти воспитанниках. Год для них был насыщенным: это и учеба, и участие в инновационных проектах, посещение кружков и секций. Ну а сегодня - время подарков и исполнения желаний.

Задача взрослых, органов власти - поддержать этих детей, чтобы они не были забыты. Это позиция нашей страны, и она просто воодушевляет на то, что необходимо делать добро. Очень важно поддержать наших маленьких ребят.
Леонид Заяц, зампредседателя Совета Республики Национального собрания Беларуси

Для гостей дети подготовили сказочное представление и пригласили взрослых в новогодний хоровод.