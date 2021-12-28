Леонид Заяц в рамках новогодней акции "Наши дети" посетил Сенненский детский дом в Витебской области

Задача взрослых, органов власти - поддержать этих детей, чтобы они не были забыты. Это позиция нашей страны, и она просто воодушевляет на то, что необходимо делать добро. Очень важно поддержать наших маленьких ребят.

Леонид Заяц, зампредседателя Совета Республики Национального собрания Беларуси