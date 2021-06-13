Леониду Тараненко - 65 лет

Множество высоких титулов и почти два десятка рекордов. Имя белорусского тяжелоатлета Леонида Тараненко известно всему миру. Сегодня прославленный атлет празднует 65 лет. С юбилеем олимпийского чемпиона поздравил глава государства. Александр Лукашенко отметил, что Леонида Тараненко знают и ценят как непревзойденного атлета на помосте, настоящего товарища в жизни и мудрого наставника для молодых. "Ваше имя сильнейшего человека планеты, выдающегося сына белорусской земли навсегда вписано в историю мирового спорта", - подчеркнул Президент.

