Леонков: Беларусь стала нейтральной площадкой для гуманитарной миссии в Алешках

Беларусь сыграла большую роль в масштабной гуманитарной операции в Алешках. Участие в миссии говорит о последовательной миролюбивой политике нашей страны.

Алексей Леонков, военный аналитик журнала "Наша оборона" (Россия):

"Действительно, такой уникальный прецедент состоит в том, что договорились не только три стороны - США, Россия и Украина, причем США выступали посредниками. Но еще и Беларусь сыграла роль той самой нейтральной площадки, через которую удалось осуществить логистические маршруты: доставку украинского омбудсмена в город Алешки и возврат в Украину тех, кто пожелал там жить. Таким образом, складывается положительная тенденция, и она может быть продолжена".