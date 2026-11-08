Леонков: Европа закладывает большие деньги на милитаризацию

Европа стремительно милитаризуется: вместо развития социальной сферы страны направляют рекордные средства на вооружение. Такое мнение высказал военный аналитик журнала "Наша оборона" Алексей Леонков.

Эксперт напомнил, что на последних совещаниях в странах НАТО звучали призывы закладывать не менее 2 % ВВП на оборону и стремиться к показателю в 5 %. По его словам, Германия уже взяла такой курс. Среди европейских стран ближе всего к цифре в 5 % ВВП находится Польша - ее военные расходы сейчас составляют 4,4 % от ВВП. На третьем месте по росту расходов идет Франция с показателем почти 3 % ВВП, у Великобритании — 2,4 %.

"Европа явно закладывает большие деньги на милитаризацию. Все выглядит достаточно мрачно, расходы на оборону растут. Совокупный бюджет, который Европа достигнет к концу 2026 года, приблизился к отметке 900 млрд. Если в начале года говорили, что будет где-то 520 млрд, то сейчас уже почти 900. И на этом останавливаться Европа не собирается", - подчеркнул Алексей Леонков.