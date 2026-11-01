Леонков: Гуманитарная миссия в Алешках - первая предпосылка к урегулированию конфликта

Участие Беларуси в гуманитарной миссии свидетельствует о миротворческой позиции страны. Эксперты также не исключают, что подобная операция в Алешках может стать предпосылкой к разрешению конфликта.

"Беларусь стала той нейтральной площадкой, где были достигнуты определенные договоренности, через которую уполномоченный по правам человека со стороны Украины омбудсмен Лубинец практически прибыл на территорию этого населенного пункта, потому что пересечь линию боевого соприкосновения было невозможно, она вся заминирована. Когда начиналась эта миссия, нужно было провести серьезное разминирование хотя бы основных маршрутов, по которым можно было бы эвакуировать людей. В будущем вполне возможно, что Минск станет той самой площадкой, которая действительно позволит достичь именно твердого, устойчивого мирного договора, который прекратит не только сам военный конфликт, но и сделает его невозможным в будущем. Данная гуманитарная миссия - это первая предпосылка к этому", - отметил военный аналитик журнала "Наша оборона" Алексей Леонков.