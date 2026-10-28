На подготовку США к эскалации конфликта на Ближнем Востоке моментально отреагировали цены на нефть. Эксперты отмечают, что таким образом Трамп хочет поправить свое положение перед выборами.

Постоянная угроза возобновления конфликта будет влиять на мировые цены на нефть, считает военный аналитик журнала "Наша оборона" Алексей Леонков.

По его словам, Трамп может эскалировать по принципу: "Завтра отправляем туда авианосец, Иран, держись", или перебросить самолеты - и биржи тут же отреагируют, а цены на нефть изменятся в интересах США. Кто-то в США, обладая инсайдом, будет неплохо зарабатывать на котировках, полагает эксперт. Таким образом Трамп будет удовлетворять интересы финансовых кругов Соединенных Штатов, которые в последнее время несли убытки из-за проблем с трежерис, поскольку многие страны стали активно избавляться от долговых обязательств, резюмировал Леонков.