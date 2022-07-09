Леонков: Батальон Калиновского - это предатели Родины, это террористическая организация

Батальон Калиновского - это не бойцы, которые сражаются за свободу, это предатели своей Родины, радикальные националисты. В 2020 году они пытались расшатать ситуацию в Беларуси. Не получилось. Сбежали в Украину, где взяли в руки оружие в надежде осуществить то, что не получилось здесь. Все они профессиональные боевики и должны ответить по закону за свои преступления. Таким мнением с телеканалом "Беларусь 1" поделился военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.

Они проходили точно такую же подготовку, как украинские националисты на территории Украины, Польши, Литвы. И когда им в 2020 году не удалось взять власть, они куда сбежали? На территорию Украины. И были организованы вот эти нацбатальоны с белорусским уклоном, которые принимали участие в боевых действиях. Ведь во время протестных движений в РБ были те, кто просто на площадь ходил, а были те, кто провоцировал. Провоцировали на вооруженное столкновение, пытались устраивать акты диверсии. Это были боевики. И именно эти боевики бежали в сторону Украины, потом стали боевиками, надели военную экипировку и взяли в руки оружие. И оттуда планировали уже вооруженным путем добиться того, чего не добились в 2020 году. Судьба сложилась так, что их планы теперь прекратились, и остатки этого нацбатальона от ответственности не уйдут. Каждый заплатит по тем счетам, которые он заработал своей деструктивной, антигосударственной деятельностью, потому что убийство мирных граждан - это терроризм, это военное преступление. И никаких тут нет воинских заслуг и воинской доблести. Это обыкновенный терроризм.