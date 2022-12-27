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Леонков: Беларусь и Россия - маяк безопасности для других стран СНГ

Сегодня Беларусь находится во враждебном окружении. С одной стороны это воюющая Украина, с другой - агрессивная Польша, мечтающая о западных районах Беларуси, и Прибалтика, которая спит и видит оттяпать Гродно с его окрестностями.

В таком окружении быть в одиночку тяжело, и военно-технический потенциал Союзного государства сильно уменьшает пыл западных агрессоров. Поэтому сегодня Беларусь и Россия - это маяк безопасности для других стран СНГ. Таким мнением поделился военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.

Армия Беларуси - это армия прежде всего для обороны. И никаких агрессивных планов по расширению и захвату земель, того же самого Сувалкского коридора, о котором не говорит только ленивый военный эксперт на Западе, Беларусь никогда не планировала и не планирует. Но в тоже время Беларусь - это гордая суверенная страна, которая себя в обиду не даст. И к тому же у нее есть надежный союзник - Российская Федерация.
Алексей Леонков, военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" (Россия)

"На этом неформальном саммите позиция Беларуси и России будет неким эталоном. Как пример, как можно сделать, чтобы себя обезопасить от множества эксцессов, которые творятся вокруг бывших советских республик. Потому что, к сожалению, ни одна из этих республик не смогла развиваться стабильно. Их штормит. Как по внутренней, так и по внешней повестке. И в этом штормующем море надо за что-то держаться, иметь верный ориентир, маяк. И вот таким маяком как раз выступает Союзное государство России и Беларуси", - подчеркнул Леонков.

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