3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Леонков: Беларусь и Россия - маяк безопасности для других стран СНГ
Сегодня Беларусь находится во враждебном окружении. С одной стороны это воюющая Украина, с другой - агрессивная Польша, мечтающая о западных районах Беларуси, и Прибалтика, которая спит и видит оттяпать Гродно с его окрестностями.
В таком окружении быть в одиночку тяжело, и военно-технический потенциал Союзного государства сильно уменьшает пыл западных агрессоров. Поэтому сегодня Беларусь и Россия - это маяк безопасности для других стран СНГ. Таким мнением поделился военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.
Армия Беларуси - это армия прежде всего для обороны. И никаких агрессивных планов по расширению и захвату земель, того же самого Сувалкского коридора, о котором не говорит только ленивый военный эксперт на Западе, Беларусь никогда не планировала и не планирует. Но в тоже время Беларусь - это гордая суверенная страна, которая себя в обиду не даст. И к тому же у нее есть надежный союзник - Российская Федерация.
"На этом неформальном саммите позиция Беларуси и России будет неким эталоном. Как пример, как можно сделать, чтобы себя обезопасить от множества эксцессов, которые творятся вокруг бывших советских республик. Потому что, к сожалению, ни одна из этих республик не смогла развиваться стабильно. Их штормит. Как по внутренней, так и по внешней повестке. И в этом штормующем море надо за что-то держаться, иметь верный ориентир, маяк. И вот таким маяком как раз выступает Союзное государство России и Беларуси", - подчеркнул Леонков.
Президент
Все
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: Мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Лукашенко поставил задачу за пятилетку удвоить экспорт льняной продукции
Политика
Все
Общество
Все
О нейтрализации новых угроз с минимальным риском для жизни - в проекте "Диспозиция"
Зарплату более 2,5 тыс. белорусских рублей получает каждый четвертый работник в стране - Белстат
Адреналин и упорство! Как чемпионат по колке дров среди журналистов стал прекрасным тимбилдингом
"Чтобы замуж не выходили абы за кого!" Президент показал тактику колки дров
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов