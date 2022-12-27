Леонков: Беларусь и Россия - маяк безопасности для других стран СНГ

Армия Беларуси - это армия прежде всего для обороны. И никаких агрессивных планов по расширению и захвату земель, того же самого Сувалкского коридора, о котором не говорит только ленивый военный эксперт на Западе, Беларусь никогда не планировала и не планирует. Но в тоже время Беларусь - это гордая суверенная страна, которая себя в обиду не даст. И к тому же у нее есть надежный союзник - Российская Федерация.

Алексей Леонков, военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" (Россия)

