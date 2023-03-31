Леонков: Беларусь возвращает ядерную безопасность

Конечно же, просьба Александра Григорьевича была услышана. Когда состоялось историческое событие по подписанию всех документов, касающихся Союзного государства, в том числе по военно-техническому сотрудничеству, тогда был решен вопрос о размещении на территории Беларуси склада для хранения тактического оружия. Этот склад должен быть готов летом текущего года. Понятное дело, что такое заявление вызвало неоднозначную реакцию на Западе, там все начали говорить об эскалации.

Конечно же, просьба Александра Григорьевича была услышана. Когда состоялось историческое событие по подписанию всех документов, касающихся Союзного государства, в том числе по военно-техническому сотрудничеству, тогда был решен вопрос о размещении на территории Беларуси склада для хранения тактического оружия. Этот склад должен быть готов летом текущего года. Понятное дело, что такое заявление вызвало неоднозначную реакцию на Западе, там все начали говорить об эскалации.

"Но на самом деле сами страны Запада начали эту эскалацию - во-первых, вложив оружие в руки Украины, которая сейчас пытается воевать с Россией и угрожает Беларуси, во-вторых, политика антибелорусская ведется в Польше и Прибалтике. Получается, что у Беларуси только Восток безопасен, потому что там находится дружественное государство России. И в такой обстановке это может охладить пыл тех, кто мечтает заполучить Восточные кресы, то есть отрезать от Беларуси кусок территории, что якобы он им когда-то принадлежал. То есть своевременный шаг, который возвращает в Беларусь ядерную безопасность", - отметил военный эксперт.



Леонков подчеркнул, что таким образом Лукашенко и Путин решили эту задачу, которая давно стояла, чтобы не допустить даже мыслей у западных соседей о том, что Беларусь можно просто так взять голыми руками, и ничего им за это не будет. Будет!