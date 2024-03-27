Леонков: Ближайшие 10 лет Запад не сможет вести полномасштабную войну с Россией

Какое время может понадобиться Европе и США, чтобы их ВПК нарастил необходимую боевую мощь, в программе"Тренды"рассказал Алексей Леонков, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" (Россия).

Даже в процессе перевооружения, которое займет от 5 до 15 лет, по многим направлениям не все будет так радужно, как считается, отметил эксперт. По его мнению, Европа будет судорожно искать возможности получить качественную военную технику. Военно-промышленный комплекс США будет стараться, но у них есть проблемные внутренние процессы.

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Самое главное - это рабочие руки, считает главный редактор. "Те, кто умеет делать вооружение в США, это люди в возрасте 60+. А смогут ли они успеть передать свой опыт какому-то подрастающему поколению, которое, как выясняется, не умеет ни читать, ни считать, - спрашивает он. - Это данные по среднетехническому образованию в Соединенных Штатах Америки, оно там стало чистой формальностью. Где они найдут квалифицированные рабочие руки, которые смогут осилить всю эту программу. Это большой вопрос, который вряд ли Америка решит".

Можно говорить о том, что ближайшие 10 лет вести полномасштабную войну они с нами не смогут. Алексей Леонков, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" (Россия)