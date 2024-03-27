3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Леонков: Ближайшие 10 лет Запад не сможет вести полномасштабную войну с Россией
Какое время может понадобиться Европе и США, чтобы их ВПК нарастил необходимую боевую мощь, в программе"Тренды"рассказал Алексей Леонков, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" (Россия).
Даже в процессе перевооружения, которое займет от 5 до 15 лет, по многим направлениям не все будет так радужно, как считается, отметил эксперт. По его мнению, Европа будет судорожно искать возможности получить качественную военную технику. Военно-промышленный комплекс США будет стараться, но у них есть проблемные внутренние процессы.
Смотрите все интервьювпроекте "Тренды" ЗДЕСЬ
Самое главное - это рабочие руки, считает главный редактор. "Те, кто умеет делать вооружение в США, это люди в возрасте 60+. А смогут ли они успеть передать свой опыт какому-то подрастающему поколению, которое, как выясняется, не умеет ни читать, ни считать, - спрашивает он. - Это данные по среднетехническому образованию в Соединенных Штатах Америки, оно там стало чистой формальностью. Где они найдут квалифицированные рабочие руки, которые смогут осилить всю эту программу. Это большой вопрос, который вряд ли Америка решит".
Можно говорить о том, что ближайшие 10 лет вести полномасштабную войну они с нами не смогут.
Но в то же время эксперт считает, что если обстоятельства загонят их как крыс в угол, то от отчаяния они могут нажать на ту самую пресловутую красную кнопку. И что-то взлетит и полетит в нашем направлении. "Тогда уже, как говорится, эту ситуацию придется регулировать иными способами. И такая вероятность, к сожалению, существует", - отметил Алексей Леонков.
Президент
Все
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Александр Лукашенко поздравил Короля Камбоджи Нородома Сихамони с Днем независимости
Политика
Все
Общество
Все
"Контроль качества" расскажет, как сегодня развивается БНБК
В отношении водителя, совершившего смертельное ДТП в Витебской области, возбуждено уголовное дело
Кто представит Беларусь на международном конкурсе авторской песни "Наше поколение"
В рамках акции "Марафон единства" Пинск получил в подарок новый мурал от БРСМ
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов