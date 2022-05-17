Леонков: ОДКБ - это организация, где учитывается безопасность каждой страны

Несмотря на то что мы не угрожаем блоку НАТО, а все происходит с точностью наоборот, все равно мы должны выстраивать свою оборонную политику с учетом тех стран, которые являются нашими союзниками - как союзное государство РБ или союзники по договору ОДКБ. И те страны, которые являются наблюдателями, вы можете выбрать: остаться в стороне у вас не получится. К тому же мы открываем двери и для других стран, которые могут войти в Договор о коллективной безопасности, где безопасность каждой страны учитывается, а не то, что происходит в блоке НАТО, где ради безопасности одного государства приносятся в жертву другие государства. А здесь у нас другой принцип - коллективный. Мы учитываем безопасность каждого государства, которое будет входить в ОДКБ. И именно эта безопасность будет определять будущее этих стран, будущее сохранности их суверенитета, будущее развитие как в экономическом, так и в социально-культурном плане.

Алексей Леонков, военный эксперт, редактор журнала "Арсенал Отечества" (Россия)