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Леонков: Проигрывая на Украине, Запад будет накачивать оружием страны Балтии и Польшу
Запад проигрывает в Украине. Тот сценарий, на который он рассчитывал (одним ударом решить множество задач, связанных с Россией), провалился. Теперь нужно готовить кого-то еще, кто готов погибать за их интересы.
Для этого выбраны прибалты и поляки. Не зря же Великобритания предлагает этим странам образовать союз Украины, стран Балтии и Польши. И от них не исключены провокации, особенно на западных для наших стран границах. Поэтому нам нельзя расслабляться.
Таким мнением с нашим телеканалом поделился военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.
Нужно понимать, что враг не успокоится на этом. Он будет находить новых дурачков, которые пойдут в отряды повстанцев, которые будут пытаться вооруженным путем изменить нашу с вами жизнь. Мы хотим свободной жизни, с хорошими дружескими соседями, с развитой экономикой, а они этого не хотят. Потому что они привыкли властвовать над этим миром, и когда у них эта власть заканчивается, они идут на все, на все тяжкие преступления, чтобы ее удержать любой ценой. А для этого сгодится любой материал, любой человек, которого удалось охмурить, дать в руки автомат и направить воевать против собственного государства. Нужно внимательно следить за всеми процессами, идущими по Западу от наших границ, и смотреть на общую мировую обстановку, которая пока складывается в пользу нас, в пользу России, Беларуси, Китая, стран БРИКС, ШОС, стран, которые хотят жить нормально. Пока складывается все в их пользу, но это не значит, что те, кто является их противниками, будут сидеть сложа руки. Они будут искать возможности предотвратить процесс смены однополярного мира на многополярный.
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