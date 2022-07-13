Леонков: Проигрывая на Украине, Запад будет накачивать оружием страны Балтии и Польшу

Нужно понимать, что враг не успокоится на этом. Он будет находить новых дурачков, которые пойдут в отряды повстанцев, которые будут пытаться вооруженным путем изменить нашу с вами жизнь. Мы хотим свободной жизни, с хорошими дружескими соседями, с развитой экономикой, а они этого не хотят. Потому что они привыкли властвовать над этим миром, и когда у них эта власть заканчивается, они идут на все, на все тяжкие преступления, чтобы ее удержать любой ценой. А для этого сгодится любой материал, любой человек, которого удалось охмурить, дать в руки автомат и направить воевать против собственного государства. Нужно внимательно следить за всеми процессами, идущими по Западу от наших границ, и смотреть на общую мировую обстановку, которая пока складывается в пользу нас, в пользу России, Беларуси, Китая, стран БРИКС, ШОС, стран, которые хотят жить нормально. Пока складывается все в их пользу, но это не значит, что те, кто является их противниками, будут сидеть сложа руки. Они будут искать возможности предотвратить процесс смены однополярного мира на многополярный.

Алексей Леонков, военный эксперт журнала "Арсенал Отечества"