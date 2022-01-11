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Леонков: Рано или поздно к Союзному государству присоединятся и другие
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Опыт борьбы Беларуси за свой суверенитет стал примером для многих стран - участников ОДКБ, ведь многие из них (и ситуация в Казахстане тому подтверждение) в любой момент могут столкнуться с подобной угрозой.
Очевидно, западные оппоненты не станут успокаиваться и дальше продолжат продвигать свои так называемые демократические ценности, считает военный эксперт Алексей Леонков.
Алексей Леонков, военный эксперт, редактор журнала "Арсенал Отечества" (Россия):
То, что произошло с Беларусью, и как она отреагировала на ту атаку, которая велась против нее (а это тоже была скоординированная атака, которая могла перейти в фазу конфликта), органам власти, органам безопасности Беларуси удалось это приостановить и даже остановить полностью. Александр Григорьевич четко сказал: давайте взаимодействовать. Все думали, что где-то там произойдет, а их не коснется - коснулось и коснется, может быть, не раз, потому что, к сожалению, коллективный Запад продолжает свое движение. Я думаю, рано или поздно к Союзному государству, которое сейчас представляют Россия и Беларусь, присоединятся и другие государства, которые понимают, что такое международный терроризм и кто за ним стоит.