3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Леонков: Не допустить даже мыслей у западных соседей о том, что Беларусь можно просто так взять голыми руками
Тема размещения на территории Республики Беларусь ядерного арсенала продолжает использоваться нашими оппонентами для провокаций против страны.
По мнению российского военного эксперта Алексея Леонкова, стратегическое оружие в Беларуси - это своевременный ответ на провокации и имперские амбиции коллективного Запада по отношению к Союзному государству.
Когда состоялось историческое событие по подписанию всех документов, касающихся Союзного государства, в том числе по военно-техническому сотрудничеству, тогда был решен вопрос о размещении на территории Беларуси склада для хранения тактического оружия. Этот склад должен быть готов к лету текущего года. Понятное дело, что такое заявление вызвало неоднозначную реакцию на Западе, там все начали говорить об эскалации, но на самом деле эту эскалацию создали сами страны Запада. Во-первых, вложив оружие в руки Украины, которая сейчас пытается воевать с Россией и угрожает Беларуси, во-вторых, антибелорусской политикой, которая ведется в Польше и Прибалтике. И фактически у Беларуси только восток в безопасности, потому что там находится дружественное государство - Россия. И в такой обстановке, понятно дело, нужно принимать решения, которые могут охладить пыл тех, кто мечтает заполучить "восточные кресы", то есть отрезать от Беларуси кусок территории, что якобы он когда-то принадлежал им, или еще что-либо сделать. Поэтому это своевременный шаг, который возвращает Беларуси ядерную безопасность. То есть таким образом наши оба президента решили задачу, чтобы не допустить даже мыслей у западных соседей о том, что Беларусь можно просто так взять голыми руками и ничего им за это не будет. Будет!
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов