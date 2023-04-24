Леонков: Не допустить даже мыслей у западных соседей о том, что Беларусь можно просто так взять голыми руками

Когда состоялось историческое событие по подписанию всех документов, касающихся Союзного государства, в том числе по военно-техническому сотрудничеству, тогда был решен вопрос о размещении на территории Беларуси склада для хранения тактического оружия. Этот склад должен быть готов к лету текущего года. Понятное дело, что такое заявление вызвало неоднозначную реакцию на Западе, там все начали говорить об эскалации, но на самом деле эту эскалацию создали сами страны Запада. Во-первых, вложив оружие в руки Украины, которая сейчас пытается воевать с Россией и угрожает Беларуси, во-вторых, антибелорусской политикой, которая ведется в Польше и Прибалтике. И фактически у Беларуси только восток в безопасности, потому что там находится дружественное государство - Россия. И в такой обстановке, понятно дело, нужно принимать решения, которые могут охладить пыл тех, кто мечтает заполучить "восточные кресы", то есть отрезать от Беларуси кусок территории, что якобы он когда-то принадлежал им, или еще что-либо сделать. Поэтому это своевременный шаг, который возвращает Беларуси ядерную безопасность. То есть таким образом наши оба президента решили задачу, чтобы не допустить даже мыслей у западных соседей о том, что Беларусь можно просто так взять голыми руками и ничего им за это не будет. Будет!