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Леонков: Украинский беспилотник - это спецоперация США и Великобритании
Шпионский скандал с украинским беспилотником - очередная неудачная провокация главных кураторов Украины - США и Великобритании. Такое мнение высказал российский военный эксперт, редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.
По его мнению, главной целью спецоперации было оправдание той военной истерии в Украине, которую так активно нагнетают на Западе, но низкий уровень военной подготовки "Незалежной" эти планы разрушил.
Игру, которую сейчас затеяли США и Великобритания, нагнетая обстановку вокруг Украины с криками, что завтра Россия нападет, в этой игре недопустимы ошибки. А Украина иногда склонна допускать ошибки, которые вскрывают игру и делают ее бесполезной. Поэтому сейчас все делается под жестким контролем, и полет беспилотника, я считаю, тоже находился под таким же контролем. А то, что они ошиблись, говорит о том, что у их кураторов отсутствует достоверная информация о том, какие комплексы РЭБ есть на вооружении Республики Беларусь. Если бы они знали, то постарались бы проложить маршрут таким образом, чтобы беспилотник не попал под действие этих комплексов.
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