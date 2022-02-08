ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Леонков: Украинский беспилотник - это спецоперация США и Великобритании

Шпионский скандал с украинским беспилотником - очередная неудачная провокация главных кураторов Украины - США и Великобритании. Такое мнение высказал российский военный эксперт, редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.

По его мнению, главной целью спецоперации было оправдание той военной истерии в Украине, которую так активно нагнетают на Западе, но низкий уровень военной подготовки "Незалежной" эти планы разрушил.

Игру, которую сейчас затеяли США и Великобритания, нагнетая обстановку вокруг Украины с криками, что завтра Россия нападет, в этой игре недопустимы ошибки. А Украина иногда склонна допускать ошибки, которые вскрывают игру и делают ее бесполезной. Поэтому сейчас все делается под жестким контролем, и полет беспилотника, я считаю, тоже находился под таким же контролем. А то, что они ошиблись, говорит о том, что у их кураторов отсутствует достоверная информация о том, какие комплексы РЭБ есть на вооружении Республики Беларусь. Если бы они знали, то постарались бы проложить маршрут таким образом, чтобы беспилотник не попал под действие этих комплексов.
Алексей Леонков, военный эксперт, редактор журнал "Арсенал Отечества" (Россия)

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все