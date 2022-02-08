Леонков: Украинский беспилотник - это спецоперация США и Великобритании

Игру, которую сейчас затеяли США и Великобритания, нагнетая обстановку вокруг Украины с криками, что завтра Россия нападет, в этой игре недопустимы ошибки. А Украина иногда склонна допускать ошибки, которые вскрывают игру и делают ее бесполезной. Поэтому сейчас все делается под жестким контролем, и полет беспилотника, я считаю, тоже находился под таким же контролем. А то, что они ошиблись, говорит о том, что у их кураторов отсутствует достоверная информация о том, какие комплексы РЭБ есть на вооружении Республики Беларусь. Если бы они знали, то постарались бы проложить маршрут таким образом, чтобы беспилотник не попал под действие этих комплексов.

Алексей Леонков, военный эксперт, редактор журнал "Арсенал Отечества" (Россия)