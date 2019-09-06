Лепель сегодня отмечает 580 лет

К юбилейной дате в городе открылся детский дом семейного типа. Он стал третьим по счету в районе. Новоселье отпраздновала большая семья Петуховых. Алексей и Ирина воспитывают троих своих детей и двух приемных. Самому маленькому всего три месяца. В течение года семья окружит заботой еще троих малышей. В новом доме просторные комнаты и кухня, на территории большая игровая площадка и фруктовый сад. Сегодня здесь появилось и семейное дерево Петуховых.



К празднику в местной больнице торжественно открыли кабинет УЗИ. В первой школе появился современный кабинет химии, а для любителей прогулок в райцентре обустроили парк.



